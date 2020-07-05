ABD'de alkollü sürücü, lüks aracını kadınların üzerine sürdü 1 ölü, 1 yaralı

ABD'de alkollü sürücü, lüks aracını kadınların üzerine sürdü 1 ölü, 1 yaralıABD, (DHA) ? ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde alkollü sürücü, lüks otomobilini süratle 2 kadının üzerine sürdü.

05.07.2020 14:06 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:30
ABD'de alkollü sürücü, lüks aracını kadınların üzerine sürdü 1 ölü, 1 yaralı
ABD, (DHA) ? ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde alkollü sürücü, lüks otomobilini süratle 2 kadının üzerine sürdü. Irkçılık karşıtı protestolara katılan kadınlardan biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Washington eyaletinde bulunan Seattle kentinde 27 yaşındaki akollü sürücünün, aşırı hızla giderken lüks aracını, ırkçılık karşıtı protestolara katılan 2 kadının üzerine sürdüğü görüntülendi. Kazanın ardından en yakın hastaneye kaldırılan kadınlardan Summer Taylor (24) hayatını kaybederken, Diaz Love (32) ise ağır yaralandı. Tedaviye alınan Diaz Love'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. ABD’de alkollü sürücü, lüks aracını kadınların üzerine sürdü 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Seattle, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››ABD'de alkollü sürücü, lüks aracını kadınların üzerine sürdü 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:57: Ayvalık'ta yunuslar dalış meraklılarıyla yarıştı - Haber 14:57: Kars'ta sel sularına kapılan 15 koyun telef oldu - Haber 14:57: Şanlıurfa'da anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı - Haber 14:56: Batan tekneyi arama çalışmaları, 8'inci günde de devam ediyor (2) - Haber 14:55: Kocaeli'de sahte para operasyonu - Haber 14:54: Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu - Spor 14:29: ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın - Haberler 13:27: İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış - Haber 12:03: Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı - Haber 09:34: Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti - Haber