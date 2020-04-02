Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD'de Connecticut eyaletinde 6 haftalık bir bebek yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybetti.

02.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:34

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken 47 bini aşkın insan da hayatını kaybetti. En çok vakanın görüldüğü ABD'de ise 6 haftalık bir bebek koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybetti. ABD'de Connecticut Valisi Ned Lamont, eyalette altı haftalık bir bebeğin koronavirüsten öldüğünü açıkladı.

"MERHAMET GÖSTERMEYEN BİR VİRÜS"

Lamont, Twitter mesajında koronavirüs testi pozitif çıkan bebeğin bu hastalığa bağlı komplikasyonlardan yaşamını yitirdiğini belirterek "Bu, en korumasızlarımıza bile merhamet göstermeyen bir virüs. Bu aynı zamanda evde kalmanın ve diğer insanlardan uzak durmanın önemini hatırlatıyor. Hayatınız ve diğer insanların hayatı buna bağlı olabilir" diye devam etti.

Yetkililere göre Hartford bölgesinde yaşayan bebek geçen hafta bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

EYALETTE İLK BEBEK ÖLÜMÜ

Bunun eyaletteki ilk bebek ölümü olduğu belirtiliyor. Adı açıklanmayan bebeğin dünya genelinde de koronavirüsten hayatını kaybeden en genç insan olabileceği tahmin ediliyor.

Hartford Belediye Başkanı Luke Bronin de bebeğin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Connecticut'ta koronavirüs salgınında vaka sayısı 3.500'ü aşarken, ölü sayısı 85'e çıktı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
BBC
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Connecticut, Twitter, Sağlık, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Virüste en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek yeni tip koronavirüsten hayatını kaybetti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler
Yorumlar

Dünya Manşet

Haberler

Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haberler
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran’da belli olacak Haberler
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Haberler
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasak! Dünyadan ilginç korona önlemleri Haberler
Koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasak! Dünyadan ilginç korona önlemleri
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haberler
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Pentagon’a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası Haberler
Pentagon'a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü Haberler
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı? Haberler
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı?

Son Dakika Dünya Haberleri

12:57: Psikiyatrist Uz. Dr. Gülnur Şen: "Korona virüs tehdidi sonrası tedbirler bu kadar sıkı olmayacaktır" - Haberler 12:56: Almanya'da bomba alarmı! Koronavirüs hastanesi güvenlik çemberine alındı - Haberler 12:53: Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip - Haberler 12:53: Erken uyandı ailesinden 6 kişiyi kurtardı - Haberler 12:52: Güney Kıbrıs'ta koronavirüs tespit edilen bir kadın sezaryenle doğum yaptı - Haberler 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek 12:07: Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:45: Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 11:37: Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:22: Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi - Haberler