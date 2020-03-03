ABD'de Amy Klobuchar Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışından çekiliyor, Biden'a destek verecek

ABD'de Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin aday adaylığından çekileceğini açıkladı.

Klobuchar, Cumartesi günü Güney Carolina'da yapılan ön seçimlerde altıncı sırada yer almıştı.

Amerikan medyası, 59 yaşındaki senatörün, partinin diğer adayı Joe Biden'in Pazartesi akşamı Dallas'ta yapacağı mitinge katılarak ona destek vereceğini yazdı.

Klobuchar'ın çekilme kararı, Başkan Trump'a karşı kimin yarışacağını belirleyecek olan Süper Salı öncesi geldi.

3 Mart Salı günü 14 eyalette önseçim yapılıyor.

Bu oylama sonucu, solcu aday Bernie Sanders, diğer adaylara kapatılamayacak bir fark atıp adaylığa bir adım daha yaklaşabilir.

Pazar günü de Indiana eyaletindeki South Bend kentinin eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg'in Demokrat Parti'deki başkan adaylığı yarışından çekildiğini açıklamıştı.

38 yaşındaki Buttigieg, başkan adaylığı yarışına giren ilk açık eşcinsel politikacıydı. Buttigieg'in kampanyasını başarılı başlamış, ancak son haftalarda ivme kaybetmişti.

Adaylık yarışının ilk evrelerinde New Hapshire'daki sürpriz performansının ardından Klobuchar fazla destek bulamadı.