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ABD'de anma toplantısında silahlı saldırı: 13 yaralı

ABD'de Chicago şehrinde bir evde düzenlenen anma toplantısında, 2 kişinin açtığı rastgele ateş sonrası 13 kişi yaralandı.

22.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:31 ABD'de anma toplantısında silahlı saldırı: 13 yaralı

ABD'de Chicago şehrinde bir evde düzenlenen anma toplantısında, 2 kişinin açtığı rastgele ateş sonrası 13 kişi yaralandı.

Olay Illinois eyaletine bağlı Chicago şehrinde, yerel saatle 12.35 sıralarında meydana geldi. Yerel medya, bu yıl başında ölen bir kişi için düzenlenen anma toplantısında saldırgan veya saldırganların rastgele etrafa ateş açtığını; 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

Chicago Polis Yetkilileri, yaralanan 13 kişinin yaşlarının 16 ile 48 arası değiştiğini; yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Yaralılar tedavi altına alınırken, polis şüphelileri arıyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: DHA

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