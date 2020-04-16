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ABD'de aşırı sağcı gruplardan "virüs önlemlerini kaldırın" gösterisi

ABD'nin Michigan eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler, eyalet Valisi Gretchen Whitmer ve aşırı sağcı grupları karşı karşıya getirdi.

16.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:56
ABD'de aşırı sağcı gruplardan
ABD'nin Michigan eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler, eyalet Valisi Gretchen Whitmer ve aşırı sağcı grupları karşı karşıya getirdi.
New York ve New Jersey'in ardından ABD'deki virüs salgınının en sıcak noktalarından olan ve virüs nedeniyle yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiği Michigan'da, Whitmer'in hafta başında imzaladığı kararnameye göre, eyaletteki "evde kal" tedbirleri nisan sonuna kadar uzatıldı. Bu tedbirler, halkın arkadaşlarını ziyaret etmeleri ve yazlık ya da çiftlik evlerine gitmelerinin yasaklanmasını ve birçok iş yerinin kapalı kalmasını öngörüyor.
Eyalet yönetimi, virüsün kontrol altına alınması için bu sıkı önlemlerin gerekliliğini belirtirken, önlemlerden mutlu olmayan aşırı sağcı gruplar, eyalet valiliği önünde gösteri düzenledi.
Gösteride, virüs önlemlerinin kaldırılması ve herkesin normal hayata dönmesi için çağrıda bulunuldu.
Bazı göstericilerin silahlı olması dikkatlerden kaçmadı
Bir grup gösterici, Vali Whitmer'in tutuklanmasını isterken, bazı eyalet sakinleri de oluşturdukları uzun araç konvoyuyla protestoya destek verdi.
Bazı göstericiler ellerinde Başkan Donald Trump'ın fotoğraflarını taşırken, bazılarının ise silahlı olması dikkati çekti.
Vali göstericilere yanıt verdi
Öte yandan, Vali Whitmer, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Göstericilerin maskesiz olması ve sosyal mesafeyi korumaması bizi çok üzdü. Ayrıca göstericilerin yolları kapatması bir ambulansın hastaneye ulaşmasını da engelledi." dedi.
Eyaletteki virüs vakaları ve ölümlerin artmaması için alınan önlemlerin zorunlu olduğunun altını çizen Whitmer, "Kovid-19, insanların birbiriyle teması sonucu yayılıyor. Oluşturulan protesto ortamı çok sağlıksızdı. Ortada üzücü bir ironi var. Göstericiler uygulanan virüs önlemlerinin uzatılmamasını istiyor ancak belki de oluşturdukları ortam nedeniyle önlemleri çok daha uzun süre uygulamak zorunda kalacağız." diye konuştu.
Michigan Valiliğinin paylaştığı verilere göre, eyalette bugüne kadar 28 binin üzerinde Kovid-19 vakası tespit edilirken, 1921 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Michigan, ABD'deki koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin eyaletlere göre dağılımında, New York ve New Jersey'in ardından geliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, New York, Michigan, Güncel
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