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ABD'de askeri tersaneye silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Hawaii eyaletinde Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki askeri tersanede düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

05.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:51ABD'de askeri tersaneye silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Hawaii eyaletinde Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki askeri tersanede düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer, silahlı saldırganın intihar ettiğini bildirdi.

Polisin olaya müdahale ettiği ve güvenlik nedeniyle bölgeye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi. Polis, saldırganın denizci üniforması giyen bir kişi olduğunu, saldırı sonrası intihar ettiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bölgeden görüntüler

Polis ve ambulansların görüntüleri

Üssün yukarıdan görüntüsü



Amerika Birleşik Devletleri, Pearl Harbor, Güncel

Kaynak: DHA

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