Haberler » Güncel » Abd'de askeri tersaneye silahlı saldırı 3 ölü - Haber

Abd'de askeri tersaneye silahlı saldırı 3 ölü

ABD'de askeri tersaneye silahlı saldırı 3 ölüABD, (DHA)- ABD'nin Hawaii eyaletinde Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki askeri tersanede düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

05.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:00
ABD'de askeri tersaneye silahlı saldırı 3 ölü
ABD, (DHA)- ABD'nin Hawaii eyaletinde Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki askeri tersanede düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer, silahlı saldırganın intihar ettiğini bildirdi.
Polisin olaya müdahale ettiği ve güvenlik nedeniyle bölgeye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi. Polis, saldırganın denizci üniforması giyen bir kişi olduğunu, saldırı sonrası intihar ettiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
Abd'de askeri tersaneye silahlı saldırı 3 ölü

Amerika Birleşik Devletleri, Pearl Harbor, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:36 Antalya'da yaşlı kadının çantasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haber
10:35 Tıraş takımlarını alıp köy okullarının yolunu tuttu - Haber
10:35 Van'da 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
10:30 Tuşba Belediyesinden hükümlülere mesleki eğitim - Haber
10:30 Uludereli kadınlar hem öğreniyor hem para kazanıyor - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
04:50 ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda da yaralı var - Haber
5.12.2019 10:40:00