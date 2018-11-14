ABD'de Askeri Uçak Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

ABD
'nin Teksas
eyaletinde bulunan Laughlin Hava Kuvvetleri üssünde dün gece meydana gelen uçak kazasında 1 pilot hayatını kaybetti, 1 pilot ise yaralandı.
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Laughlin Hava Kuvvetleri üssünden yapılan açıklamada, T-38C Talon eğitim uçağının dün gece eğitim sırasında düştüğü bildirildi. Meydana gelen kazada 1 pilot hayatını kaybederken, 1 pilot yaralandı.
Pilotların isimleri gizli tutulurken, Hava Kuvvetleri yaralanan pilotun Del Rio şehrindeki Verde Bölge Tıp Merkezine götürüldüğünü bildirdi.
Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, kazanın nedenine yönelik bir araştırma başlatıldığı belirtildi.
Teksas'ın San Antonio
şehrinin yaklaşık 150 kilometre batısında bulunan Laughlin Hava Kuvvetleri Üssü, her yıl yaklaşık 150 öğrenciyi eğiten 85. Uçan Eğitim Filosu'na ev sahipliği yapmakta. - TEKSAS
Pilot,Teksas,Amerika Birleşik Devletleri
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:51