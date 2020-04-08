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ABD'de Asyalı kadına asitli saldırı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında merkez üssü haline grelen Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde, Asyalı bir kadına kimliği bilinmeyen bir kişi, asitli saldırıda bulundu.

08.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:14
ABD'de Asyalı kadına asitli saldırı
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında merkez üssü haline grelen Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde, Asyalı bir kadına kimliği bilinmeyen bir kişi, asitli saldırıda bulundu.

Brooklyn bölgesinde yaşayan Asyalı bir kadın, çöp atmak için çıktığı evinin önünde kimliği bilinmeyen bir adam tarafından asitli saldırıya uğradı. Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan, koronavirüs (Covid-19) vakalarının en çok görüldüğü ABD'de, bu tip ırkçı saldırılarda artış meydana geldiği ifade edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Asyalı kadının akşam saatlerinde çöp atmak için çıktığı evinin önünde kimliği bilinmeyen bir adamın kendisine arkadan yaklaşıp kafasından aşağıya asit döktüğü ve hızlıca kaçtığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Çöp atmaya çıkan Asyalı kadın

-Kadının kafasından asit döken adam


- Abd

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Brooklyn, Güncel
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