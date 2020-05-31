- ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi

- ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda atlı polis bir göstericiyi ezdi.

31.05.2020 20:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:46
- ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
HOUSTON - ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda atlı polis bir göstericiyi ezdi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd'un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Houston Belediye Binası önündeki Floyd cinayeti eylemleri sırasında atlı polis bir göstericiyi ezdi. Atlı polis tarafından ezilen kadın Houston Polis Departmanı'na dava açacağını açıkladı. Polis Departmanı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise "Atlı devriye memurlarımızdan birisinin, bir vatandaşı ezdiğini gösteren videonun farkındayız. Şu anda olayın arkasındaki koşulları inceliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Houston'daki eylemlerde 150 kişi tutuklanırken, çok sayıda polis memuru ise yaralandı. - ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel, Haber

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