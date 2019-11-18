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ABD'de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 ölü (YENİDEN)

ABD'nin Oklahoma eyaletinde Walmart alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

18.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:18ABD'de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 ölü (YENİDEN)

ABD'nin Oklahoma eyaletinde Walmart alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı, Oklahoma eyaletiyle aynı ismi taşıyan Oklahoma kentinin, Duncan bölgesindeki Walmart alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada, silahlı bir kişinin otoparkta bulunan kişilere rastgele ateş açtığı bildirildi. 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ile ilgili polisten şu açıklama yapıldı:

"Şu anda Walmart otoparkında silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğünü teyit ediyoruz. Otoparktaki bir araçta bir kadın ve adam, aracın yakınında ise bir adam daha ölü bulundu. Ayrıca olay yerinde bir tabanca ele geçirildi. Bilgiler yakın zamanda güncellenecektir."

ABD medyası ise olayda yaşamını yitiren 3 kişiden birinin silahlı saldırgan olduğunu, ancak bu kişinin ne şekilde yaşamını yitirdiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Dünya

Kaynak: DHA

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