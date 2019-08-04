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ABD'de AVM saldırganın kimliği belli oldu

ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.

04.08.2019 01:05 ABD'de AVM saldırganın kimliği belli oldu
ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.

ABD medyası, saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiğini; 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 21 yaşındaki Patrick Crusius'un gözaltına alındığı an ise bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis, halkın bölgeden uzak durmasını istedi.



Amerika Birleşik Devletleri, El Paso, Teksas, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

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