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ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: 1 ölü, 18 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinde (AVM) yaşanan silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı açıklandı.

03.08.2019 22:24 ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: 1 ölü, 18 yaralı
ABD'nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinde (AVM) yaşanan silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı açıklandı.

Teksas'ın El Paso kentinde gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yapan yerel polis, saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını doğruladı. Yerel basına yansıyan haberlere göre ise, AVM'ye giren silahlı adamın gelişi güzel ateş açtığı ve AVM'de bulunan başka bir kişinin de yine silahla ateş ederek cevap verdiği saldırıda ilk bilgilere göre 1 kişi yaşamını yitirdi ve 18 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları yerel TV kanallarına yaptıkları açıklamalarda ise Walmart'ta az on el silah sesi duyduklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin operasyonu ise devam ediyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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