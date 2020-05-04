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ABD'de avukattan karantinaya uymayanlara 'Azrail kostümlü' protesto

ABD'de avukattan karantinaya uymayanlara 'Azrail kostümlü' protestoABD, (DHA)- ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüse (Covid-19) rağmen sahillerin tekrar açılmasına karşı ilginç bir protesto geldi.

04.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:34
ABD'de avukattan karantinaya uymayanlara 'Azrail kostümlü' protesto
ABD, (DHA)- ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüse (Covid-19) rağmen sahillerin tekrar açılmasına karşı ilginç bir protesto geldi. Avukat Daniel Uhlfelder, 'Azrail kostümü' giyerek, sahilde denize giren ve güneşlenen insanları salgına karşı uyardı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ve en fazla vakanın bulunduğu ülke ABD oldu. Son verilere göre 1 milyon 180 binden fazla vakanın bulunduğu ülkenin Florida eyaletinde avukat olan Daniel Uhlfelder, sahillerin virüse rağmen tekrar açılmasına ilginç bir yolla tepki gösterdi. Uhlfelder, 'Azrail kostümü' giyerek sahilde yürüdü ve salgına rağmen sahilde toplanan, denize giren ve güneşlenen insanları uyardı.
'FLORİDA SAHİLLERİNDE TURA ÇIKACAK'
Daniel Uhlfelder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Birçoğunuz Florida'nın sahillerinde ve diğer bölgelerinde kostümle seyahat edip etmeyeceğimi sordu. Cevap kesinlikle evet' ifadelerini kullandı. ABD medyası, Daniel Uhlfelder'in plajların kapatılması için çalıştığını, hatta Florida Valisi Ron DeSantis'i plajların tekrar açılması kararını verdiği için dava ettiğini duyurdu. ABD’de avukattan karantinaya uymayanlara ’Azrail kostümlü’ protesto

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel, Haber

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