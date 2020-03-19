ABD'de aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü, 4'ü yoğun bakımda, 20'si karantinaya alındı
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde aynı aileden 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailenin diğer 4 üyesi de yoğun bakımda.
19.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:28
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde aynı aileden 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İtalyan kökenli Amerikalı ailenin diğer 4 üyesi ise Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görüyor.
İtalyan kökenli Amerikalı ailenin diğer 4 üyesi ise Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görüyor.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New Jersey, Dünya