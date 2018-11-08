ABD'de Barı Kana Bulayan Saldırganın Kimliği Açıklandı

ABD
'nin Kaliforniya
eyaletinde bir restorana silahlı saldırı düzenleyen şahsın kimliği Ian David Long olarak açıklandı. Kaliforniya polisi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir bar-restorana silahlı saldırı düzenleyerek 12 kişiyi öldüren saldırganın kimliğini açıkladı. Polis
şahsın 28 yaşında Ian David Long isimli bir adam olduğunu duyurdu. Açıklamada saldırı sonrası kendisini de öldüren şahsın saldırıyı ne amaçla gerçekleştirdiğinin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.
(İHA)
Kaliforniya,Amerika Birleşik Devletleri
08 Kasım 2018 Perşembe 19:16