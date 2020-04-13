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ABD'de bazı eyaletlerin şubatta virüs konusunda uyarıldıkları ortaya çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bazı eyaletlere gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarı gönderildiğini açıkladı.

13.04.2020 20:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:58
ABD'de bazı eyaletlerin şubatta virüs konusunda uyarıldıkları ortaya çıktı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bazı eyaletlere gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarı gönderildiğini açıkladı.
ABD'de Donald Trump yönetiminin, koronavirüse karşı önlem almakta gecikip gecikmediği yönündeki tartışmalar devam ederken, ülkedeki salgın hastalıklar konusunda en yetkili kurumlardan biri olan CDC'nin Direktörü Redfield'dan açıklama geldi.
NBC televizyonunda yayımlanan "Today" adlı programa katılan Redfield, söz konusu iddialara ilişkin, "Şubat ayının sonuna geldiğimizde, bazı bölgelerde virüsü azaltmaya yönelik alınacak tedbirlerin önemli olduğunu fark ettik. Washington, California, New York ve Florida eyaletlerine virüs önlemlerini artırmaları konusunda uyarı gönderdik." ifadesini kullandı.
Redfield'in açıklamalarına rağmen, Trump yönetimi ve söz konusu eyalet yönetimlerinin mart ortasına kadar virüsün ciddiyetini kabul ettikleri bir adım atmamış olması ise dikkatlerden kaçmadı.
"Salgının tepe noktasına yaklaşıyoruz"
Ülkede salgının yayılmasında bir istikrar yakalandığını gördüklerini kaydeden Redfield, "Salgının tepe noktasına yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.
ABD'de "erken önlem alınmadığı" tartışmaları
New York Times gazetesinde cumartesi yayımlanan bir haberde, Trump'ın muhtemel bir salgın hakkında çok önceden uyarıldığı halde bürokrasideki iç bölünme, planlama eksikliği ve kendi içgüdülerine olan inancı nedeniyle uyarılara zamanında cevap veremediği öne sürülmüştü.
Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, dün CNN'e verdiği mülakatta "Daha erken tedbirler alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi ancak bu tür kararların alınması karmaşıktır." ifadesini kullanmıştı.
Trump ise New York Times'ın söz konusu haberini "Yalan haber" olarak nitelemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, Donald Trump, Güncel
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