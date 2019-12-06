Haberler » Dünya » ABD'de bebeklere en çok verilen isimler arasında Muhammed ve Aliye de var - Haberler

ABD'de bebeklere en çok verilen isimler arasında Muhammed ve Aliye de var

ABD'li BabyCenter araştırma şirketinin verilerine göre, Muhammed ismi ABD'de 2019 yılında doğan bebeklere verilen isimler arasında ilk 10'a girdi. Yine müslüman ismi olan Aliye de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'da yer aldı.

06.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:50

Amerikalı "BabyCenter" adlı araştırma şirketi, ABD sosyal güvenlik verileri kapsamında ülkede en popüler isimlerin belirlendiği 2019 yılı raporunu yayımladı.

ABD'deki Hristiyan ve diğer dinlere mensup ailelerin çocuklarına verdiği isimler konusunda çok geniş bir seçeneğe sahip olduğu belirtilen raporda, ABD'de yaşayan Müslümanların ise geleneksel olarak İslam dininin Peygamberi Hazreti Muhammed'in adını vermeye devam ettiği vurgulandı.

Raporda ABD'de en çok kullanılan 10 erkek ismi şu şekilde sıralandı:

Liam

Jackson

Noah

Aiden

Grayson

Caden

Lucas

Elijah

Oliver

Muhammed

ALİYE EN ÇOK KULLANILAN KIZ İSİMLERİ ARASINDA

Raporda, kız çocuklarına verilen isimlerle ilgili veriler de paylaşıldı. Müslüman ismi olan Aliye'nin ise ABD'de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'a girdiği belirlendi.

Buna göre, listede birinci sıradaki Sophia ismini sırasıyla Olivia, Emma, Ava, Aria, Isabella, Amelia, Mia, Riley ve Aliye isimleri takip etti.

ABD'de bebeklere en çok verilen isimler arasında Muhammed ve Aliye de var

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam, Dünya, Güncel

Kaynak: Euronews.com


Dünya

Son Dakika Haberleri

11:08 Dünya "Mevlana diyarı"nda buluşacak - Haberler
11:06 Üzerine kaynar su dökülen genç kız okula gitmenin hayalini kuruyor - Haberler
11:04 Yeni kollarıyla araba kullanmanın hayalini kuruyor - Haberler
11:02 Davutoğlu'nun kurmayından dikkat çeken erken seçim tahmini: 2020'nin Kasım ayında erken seçim olabilir - Haberler
10:57 Polisten 'tombala' operasyonu - Haberler
10:52 Türkiye, Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu - Haberler
10:38 Trump'ın Kim Jong-un'a 'Roket Adam' benzetmesine Kuzey Kore'den misilleme: Bunak - Haberler
10:35 İran'da bir düğün salonunda doğal gaz sobası patladı: 11 ölü, 42 yaralı - Haberler
10:30 İstanbul'da otizmli çocuğa soyunma odasında işkence! Görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
10:19 Trump'ın arkasından yapılan el işareti sosyal medyanın gündemine oturdu - Haberler
6.12.2019 11:14:43