Menü
Haberler ›› Ekonomi ››ABD'de Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon ziyaretçilere kapandı - Ekonomi

ABD'de Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon ziyaretçilere kapandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle Beyaz Saray, ABD Kongresi ve Savunma Bakanlığı binaları ziyaretçilere kapatıldı.

12.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:45
ABD'de Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon ziyaretçilere kapandı
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle Beyaz Saray, ABD Kongresi ve Savunma Bakanlığı binaları ziyaretçilere kapatıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Ekonomi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Ekonomi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Ekonomi
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Ekonomi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Ekonomi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Ekonomi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi