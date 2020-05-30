ABD'de Beyaz Saray önünde George Floyd protestosu

ABD'de Beyaz Saray önünde George Floyd protestosuABD, (DHA) ? ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ülkenin başkenti Washington DC'de düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

30.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:07
ABD'de Beyaz Saray önünde George Floyd protestosu
ABD, (DHA) ? ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ülkenin başkenti Washington DC'de düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında arbede çıktı.
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen eylemde 4.günde de öfke dinmedi. Kentin işlek caddelerinden "U Street" üzerinde toplanan 300'e yakın protestocu Floyd için adalet istedi. "Adalet yoksa huzur yok" sloganları atan göstericiler, "Floyd İçin Adalet", "Adalet Hemen Şimdi" "Siyahilerin Hayatı Önemli", "Nefes Alamıyorum", "Siyahi Oy Verenler Önemli", "Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun" yazılı pankartlar taşıdır.Yüzlerce kişi geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray'a yürüdü.
GEORGİA'NIN ATLANTA ŞEHRİNDE CNN'E SALDIRI
Haber kanalı CNN'in Atlanta'da bulunan ana merkezine saldıran yüzlerce gösterici ile polis arasında da arbede yaşandı. Kanalın önündeki CNN logosuna sprey boya ile zarar veren protestocular, girişin camlarını kırdı. Polislerin etten barikat kurduğu alana ses bombası atıldı kısa süreli bir panik yaşandı.
NEW YORK'TAKİ PROTESTOLARA KATILIM ARTIYOR
Protestoların yapıldığı bir diğer nokta New York'un merkezi Manhattan'da oldu. Zaman zaman arbedenin yaşandığı gösterilerde kalabalıktan polise su şişeleri fırlatıldı. Polis de göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. ABD’de Beyaz Saray önünde George Floyd protestosu

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Polis, Güncel, Haber

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