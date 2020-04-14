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ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına konuldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısında merkez üssü haline gelen ABD'den gelen görüntüler, durumun vahametini gözler önüne serdi. ABD medyası Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cansız bedenlerin görüntülerini paylaştı.

14.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:11

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle 23 bin 649 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de durum her geçen gün kötüye gidiyor. ABD'nin New York kentindeki toplu mezar görüntülerinin ardından ABD medyası Detroit 'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cansız bedenlerin görüntülerini paylaştı.

HASTANE MORGLARINDA YER KALMADI

Ülkede morg kapasitelerinin dolması nedeniyle sıkıntıların yaşandığı ABD'de kapasite artmasına rağmen sıkıntılar sürüyor. CNN'den Ryan Young, Jake Carpenter ve Paul P. Murphy'nin haberine göre normalde çalışanların uyumak ve dinlenmek için kullandığı odaların morg kapasitesinin yetmemesi sonucunda morga dönüştürüldüğünü açıkladı

ABD'DE SON DURUM

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün merkez üssü ABD oldu. 587 bin 173 vakanın görüldüğü ülkede, 23 bin 644 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 12 bin 722 kişinin de durumunun kritik olduğu kaydedildi.

ABD’de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına konuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Detroit, Dünya
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