Haberler » Güncel » ABD'de binlerce kadından Trump karşıtı gösteri - Haber

ABD'de binlerce kadından Trump karşıtı gösteri

ABD'nin farklı kentlerinde toplanan binlerce kadın, Başkan Donald Trump'ın politikalarını protesto etti.

19.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 19.01.2020 10:26
ABD'nin farklı kentlerinde toplanan binlerce kadın, Başkan Donald Trump'ın politikalarını protesto etti.
ABD'de Donald Trump karşıtı "Kadınlar Yürüyüşü"nün 4'üncüsü düzenlendi. Trump'ın politikalarını protesto etmek, kadın ve göçmen hakları için toplanan binlerce kadın, başkent Washington başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde bir araya geldi. Kadın ve azınlık hakları için mücadeleye devam edeceklerini ifade eden göstericiler, karın altında şarkı söyleyip yürüdü.
Washington'dan sonra gösterilere en yüksek katılımın olduğu diğer şehirler ise New Yok ve Chicago oldu. Kadınlar Yürüyüşü, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılından bu yana düzenleniyor.
(İHA)
ABD'de binlerce kadından Trump karşıtı gösteri

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:02  Lüleburgaz'da çevre yolu isteyen vatandaşlar araç trafiğini bir süre durdurdu
15:02  Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kan bağışı kampanyası düzenledi
15:02  Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
15:01  Mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı
15:00  Uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
19.01.2020 15:03:56