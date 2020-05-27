ABD'de binlerce kişi polis şiddetini protesto etti

ABD'de binlerce kişi polis şiddetini protesto ettiABD, (DHA) ? ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahı öldüren polislerin işine son verilirken,binlerce kişi de polis şiddetini protesto etti.

27.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:02
ABD'de binlerce kişi polis şiddetini protesto etti
ABD, (DHA) ? ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahı öldüren polislerin işine son verilirken,binlerce kişi de polis şiddetini protesto etti.
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahı öldüren polislerin işine son verildi. Minneapolis şehrinde yaşayan 46 yaşındaki George Floyd'u 'sahtecilik' şikayeti üzerine eşkal benzerliği nedeniyle gözaltına almaya çalışırken uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Polislerin genç adamı yere yatırarak boğazına bastığı görüldü. Siyahi adamın ölümüne neden olan gözaltının ardından binlerce kişi olayı protesto etmek için toplandı.
"NEFES ALAMIYORUM" SLOGANLARIYLA PROTESTO
Bazı protestocular, videoda açık şekilde görülen Floyd'un olay anında söylediklerine atıfta bulunarak "Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum" diye bağırdı. Kimi protestocular ise 'Adalet yok, barış yok', 'Siyahilerin de hayatları önemlidir' ve 'Bizi linç etmeyi bırakın' pankartları taşıdı. Öfkeli kalabalık sloganlar atarak ABD'deki polis şiddetini protesto etti. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Protestocular bazı işyerlerinin pencerelerini kırdı ve polislere taş fırlattı.
4 POLİS KOVULDU
Gece geç saatlere kadar devam eden protestolar sonrası Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd'un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak, "Bu doğru bir karar" ifadesini kullandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili soruşturma başlattı.
NE OLMUŞTU?
Bir iş yeri sahibinin 'sahtecilik' şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istenen Floyd'a uygulanan şiddet, 2014 Temmuz'unda New York'un Staten Island bölgesinde yaşanan benzeri Eric Garner olayını hatırlatmıştı. Sokakta kaçak sigara sattığı gerekçesiyle, New York polisi (NYPD) tarafından boğazı sıkılarak gözaltına alınmaya çalışılan Garner, defalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti. Eric Garner'ın son sözü "Nefes alamıyorum" ifadesi, ülke genelinde siyahlara karşı polis şiddetine karşı başlayan protesto gösterilerinde en önemli sloganlardan biri haline gelmişti. ABD’de binlerce kişi polis şiddetini protesto etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel, Haber

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