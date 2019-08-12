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ABD'de bir ayı girdiği evden duvarı yıkarak kaçtı

Colorado eyaletinde meydana gelen olayda ayı, girdiği eve polis memurunun gelmesi üzerine, evden duvarı yıkarak kaçtı.

12.08.2019 09:58 ABD'de bir ayı girdiği evden duvarı yıkarak kaçtı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir siyah ayı, girdiği eve polis memurunun gelmesi üzerine, evden duvarı yıkarak kaçtı.

Polis olayın Cuma akşamı yaşandığını ve olay sırasında evin boş olduğu açıkladı. Estes Park kasabasında meydana gelen olayda yaralanan olmadı.

Polis, ayının dikkatini muhtemelen çöp kokusunun çektiğini söyledi.

Estes Park Emniyet Müdürlüğü, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, halka kendilerinin ve ayıların güvenliği için evlerinin ve arabalarının tüm kapı ve pencerelerini kapalı tutma çağrısında bulundu.

Colorado Park ve Vahşi Yaşam departmanı, 3 Ağustos'tan önceki 10 gün içerisinde ayıların Estes Park bölgesinde 35 araca ve 9 eve girdiğini kaydetti.


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BBC


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