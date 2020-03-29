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ABD'de bir bebek virüsten öldü

ABD'de bir yaşından küçük bir bebeğin korona virüsünden öldüğü açıklandı. Bebeğin başka sağlık sorunları olup olmadığı araştırılıyor.

29.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:46
ABD'de bir bebek virüsten öldü

ABD'nin Illinois eyaletinde bir yaşından küçük bir bebeğin yeni tip korona virüsünden öldüğü açıklandı. Illinois Valisi JB Pritzker, bebeğin daha önceden başka sağlık sorunları olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.

Eyaletin Sağlık Direktörü Ngozi Ezike ise bu ölümün önlemleri dikkate almayan halk için bir alarm olduğunu söyledi. Ezike, bebeğin ölüm sebebinin ayrıntılarının araştırıldığını söyleyerek, "Bu öldürücü virüsün yayılmasını engellemek için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Kendimizi korumak için değilse bile, çevremizdekileri korumak için. Şu ana dek dikkate almıyorduysanız bile, bu sizin için alarm zili" diye konuştu.

Çocuklar, dünya çapındaki korona virüsü vakalarının çok düşük bir oranını oluşturuyor. Ancak virüs, altta yatan hastalıkları bulunan çocuklar için de tehlikeli. Çin'de, bağırsak sorunu ve organ yetmezliği yaşayan 10 aylık bir bebek ölmüştü. İran'dan da çocuk ölümü haberleri gelmişti.

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Illinois, Dünya

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