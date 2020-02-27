ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Milwaukee şehrinde bir bira fabrikasına saldırı düzenlendi. Eski bir çalışan tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

HALKA BÖLGEDEN UZAK DURUN ÇAĞRISI YAPILDI

Yerel basında yer alan haberlere göre, Milwaukee kentinde meydana gelen silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 7 kişi öldü. Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



