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ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

ABD Wisconsin eyaletinde bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Polis, çatışma ihtimaline karşı halkın bölgeden uzak durmasını istedi.

27.02.2020 00:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:31

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Milwaukee şehrinde bir bira fabrikasına saldırı düzenlendi. Eski bir çalışan tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

HALKA BÖLGEDEN UZAK DURUN ÇAĞRISI YAPILDI

Yerel basında yer alan haberlere göre, Milwaukee kentinde meydana gelen silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 7 kişi öldü. Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

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