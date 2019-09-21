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ABD'de bir bara yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı

ABD'de kimliği henüz belirlenemeyen bir adam, bir bara içeriden ve dışarıdan ateş açtı. Yetkililer en az 2 kişinin öldüğünü ve 9 yaralı olduğunu bildirirken saldırgan her yerde aranıyor.

21.09.2019 18:35

Yüksek bireysel silahlanma oranına sahip olan ABD, yeni bir saldırı olayıyla sarsıldı. Kimliği belirlenemeyen bir adam, Güney Carolina eyaletine bağlı Lancaster'de bulunan bir bara içeriden ve dışarıdan ateş açtı. Yetkililer en az iki kişinin öldüğünü ve dokuz yaralı olduğunu bildirdi.

Emniyet güçleri saldırganın arandığını bildirdi.

New York Times'ın haberine göre; saldırgan 10 kişiyi hedef aldı; 9'u yaralanırken mermi bir kişiye isabet etmedi. Kendisine mermi isabet etmeyen şahıs kaçarken yaralandı.

2016'DA 11 BİNDEN FAZLA KİŞİ SİLAHLI SALDIRILARDA ÖLDÜ

2016'da 11 binden fazla kişi silahlı saldırılarda öldü. Bu, ülkede işlenen kasıtlı ya da kasıtsız adam öldürme suçlarının 3'te 1'ini oluşturuyor.

ABD'DE BİREYSEL SİLAHLANMA ORANI OLDUKÇA YÜKSEK

2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde 40'ı ya silahlarının olduğunu ya da silah olan bir evde yaşadıklarını söylüyorlar ve ülkede cinayet ya da kasıtsız adam öldürme oranları gelişmiş ülkeler arasında en yükseği.

ABD'de bir bara yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam, Dünya, Güncel

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