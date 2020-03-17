ABD'de bir kişi eşi ve 5 akrabasını öldürüp intihar etti
NEW ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir kişinin, eşi ve 5 akrabasını silahla öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.
17.03.2020 06:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 06:36
NEW ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir kişinin, eşi ve 5 akrabasını silahla öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.
Chatham Şerif Ofisi sözcüsü Teğmen Sara Pack, yaptığı basın açıklamasında, mağdurların hepsinin Moncure Flatwood Yolu'ndaki bir evin bahçesinde vurularak can verdiğini belirtti.
Evin üst katındaki genç bir aile üyesinin 911'i araması üzerine polisin durumdan haberdar olduğunu ifade eden Pack, saldırganın cinayetleri ne için işlediği konusunda henüz bir bilgiye ulaşmadıklarını söyledi.
Saldırganın Larry Ray (66) isimli bir erkek olduğu öğrenilirken, hayatını kaybedenler arasında Ray'in eşi Jeanne Ray (67), kuzenleri Ellis Mansfield (73), Lisa Mansfield (54), John Paul Sanderford (41) ve Nicole Sanderford (39) ile kayınvalidesi Helen Mason (93) bulunuyor.
Chatham Şerif Ofisi sözcüsü Teğmen Sara Pack, yaptığı basın açıklamasında, mağdurların hepsinin Moncure Flatwood Yolu'ndaki bir evin bahçesinde vurularak can verdiğini belirtti.
Evin üst katındaki genç bir aile üyesinin 911'i araması üzerine polisin durumdan haberdar olduğunu ifade eden Pack, saldırganın cinayetleri ne için işlediği konusunda henüz bir bilgiye ulaşmadıklarını söyledi.
Saldırganın Larry Ray (66) isimli bir erkek olduğu öğrenilirken, hayatını kaybedenler arasında Ray'in eşi Jeanne Ray (67), kuzenleri Ellis Mansfield (73), Lisa Mansfield (54), John Paul Sanderford (41) ve Nicole Sanderford (39) ile kayınvalidesi Helen Mason (93) bulunuyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Carolina, Güncel
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