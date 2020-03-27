ABD'de bir market, müşterinin üzerine öksürdüğü 35 bin dolarlık ürünü Covid 19 şüphesiyle çöpe attı

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki market sahibi, bir kadının yiyeceklerin üzerine kasten öksürmesi üzerine, koronavirüs bulaşabileceği korkusu ile 35 bin dolar değerindeki ürünü çöpe attı.Söz konusu kadının 'terör saldırısı suçlamasıyla' yargılanacağı belirtiliyor.

Kaynak: Euronews.com