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ABD'de bir market, müşterinin üzerine öksürdüğü 35 bin dolarlık ürünü Covid 19 şüphesiyle çöpe attı

ABD'de bir market, müşterinin üzerine öksürdüğü 35 bin dolarlık ürünü Covid 19 şüphesiyle çöpe attı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

27.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:59
ABD'de bir market, müşterinin üzerine öksürdüğü 35 bin dolarlık ürünü Covid 19 şüphesiyle çöpe attı
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki market sahibi, bir kadının yiyeceklerin üzerine kasten öksürmesi üzerine, koronavirüs bulaşabileceği korkusu ile 35 bin dolar değerindeki ürünü çöpe attı.

Söz konusu kadının 'terör saldırısı suçlamasıyla' yargılanacağı belirtiliyor.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

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