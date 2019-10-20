Futbol koçu, silahlı saldırganı sarılarak etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

ABD'nin Oregon eyaletinde bir okula silahla gelen öğrenciyi bir spor hocasının sarılarak etkisiz hale getirdi. Kameraya yansıyan görüntülerde lisenin futbol takımı koçluğunu yapan Keanon Lowe'un sınıfa girdiği, bir süre sonra silahı öğrenciden aldığı görülüyor.

ABD'de yaşayan 19 yaşındaki Angel Granados-Diaz, 17 Mayıs'ta Oregon eyaletine bağlı Portland'daki Parkrose Lisesine, kıyafetinin altına gizlenmiş bir av tüfeğiyle girmişti. Okulun, Oregon Üniversitesinde eski bir futbolcu da olan futbol koçu Keanon Lowe, olaydan kısa süre sonra basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "gördüğü an öğrencinin silahını aldığını, aynı zamanda ona merhamet hissettiğini" söylemişti.

YETKİLİLER GÖRÜNTÜLERİ YENİ PAYLAŞTI

Görüntülere göre koç Lowe, silahını aldığı genci sarılarak etkisiz hale getiriyor ve oradan uzaklaştırıyor.

Lowe basın toplantısında, "Belli ki duygularını kontrol edemedi ve sadece onun yanında olduğumu bilmesini istedim. Onu kurtarmak için orada olduğumu söyledim. Bir sebepten dolayı oradaydım ve ona hayatın yaşamaya değer olduğunu söyledim" demişti.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme kayıtları, silahlı genç Granados-Diaz'ın silahla ilgili hakkındaki 2 suçlamadan sebep daha önce savunma yaptığını da ortaya koydu.

36 aylık gözetim altında tutulma cezasıyla şartlı tahliye olan Granados-Diaz'ın, akıl ve ruh sağlığı ile madde bağımlılığı tedavisi de görmesine hükmedildi.

Başsavcılıktan bir yetkili, "silahlı gencin kendinden başka kimseye zarar verme niyetinde olmadığının açıkça görüldüğünü" aktarmıştı.