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ABD'de bir okula bomba ihbarı yapıldı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bomba ihbarı yapılan Harry S. Truman Lisesi tahliye edildi.

10.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:18ABD'de bir okula bomba ihbarı yapıldı
ABD'nin eyaletinde bomba ihbarı yapılan Harry S. Truman Lisesi tahliye edildi.

Pennsylvania eyaletinin Levittown şehrinde Harry S. Truman Lisesinde yapılacak bir etkinlik öncesinde bomba ihbarı yapıldı. Yetkililer, gelen ihbarın ardından okuldaki tüm görevli ve öğrencilerin güvende olduğunu ancak her olasılığa karşı tahliye edildiğini aktardı. İhbar üzerine gün boyu Levittown polisi ve bomba imha uzmanları, okulda arama yaptı ve okula girişler yasaklandı. Polis, okulda bomba araması yaparken, itfaiye ekipleri de okul bölgesinde olası her ihtimale karşın müdahale etmek üzere hazırda bekletildi.

Aramaların ardından Levittown yerel polisi yaptığı açıklamada, Harry S. Truman Lisesinde ihbar sonrasında yapılan aramalarda bir şey bulamadıklarını, bu nedenle ihbarın asılsız olduğu sonucuna varıldığını belirtti. Ayrıca yetkililer, gece saatlerinde Harry S. Truman Lisesine giriş yasağının kaldırıldığını, okulda eğitime aralıksız devam edileceğini de duyurdu. - PENNSYLVANIA

Amerika Birleşik Devletleri, Pennsylvania, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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