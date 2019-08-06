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ABD'de bir silahlı saldırı daha: 1 yaralı

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

06.08.2019 23:09 ABD'de bir silahlı saldırı daha: 1 yaralı
ABD'nin Louisiana eyaletinde bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde Baton Rouge şehrinde bir mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve polis helikopteri sevk edildi. Yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sonrası kolluk kuvvetleri, bölgedeki diğer mağazaları da kontrol etmeye başladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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