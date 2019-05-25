25.05.2019 14:12
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ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi

ABD'de bir tarih öğretmeninin kız öğrenciyi taciz ettiği anlar, başka bir öğrenci tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, hakkında daha önce de taciz iddiaları bulunan öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Amerika'nın Rutherford şehrinde bulunan Eagerville lisesinde tarih öğretmeninin kız öğrenciyi taciz ettiği anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Görüntülerde, okulun hem basket hocası hem de tarih öğretmeni olan Travis Holland'ın, ayakta duran kız öğrencisine bir yandan bir şeyler anlatırken, diğer yandan da elini öğrencinin saçlarında gezdirdiği görülüyor. Holland, ellerini kız öğrencisinin sırtında yavaş yavaş aşağı ve yukarı hareket ettiriyor.

TACİZ EDİLEN ÖĞRENCİNİN ANNESİ KONUŞTU

Videonun sosyal medya üzerinden yayınlanmasıyla, hakkında daha önce de taciz şikayetleri bulunan öğretmen görevden uzaklaştırıldı. Videodaki kızın ebeveyni ise, kızlarının ailede yaşadığı bir ölümden dolayı öğretmenin kendisini teselli ettiğini söyledi.

POLİS SORUŞTURMA AÇMADI

Okul yönetimi, yaşanan çirkin olayı polise bildirdi ancak polis olay ile ilgili soruşturma açmayınca, şehrin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Okul yaptığı açıklamada, soruşturmanın nihai sonucu açıklanana kadar öğretmenin görevden alındığını söyledi.

ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


YORUMLAR (41)
NURİ: Bayanlara birisi KRAL ÇIPLAK demeli , çıplaksınız üstelik çırılçıplak ve üzerinizdeki olmayan elbiseyi herkes görüyormuş gibi yapıyor. Kimse bunu eleştirmiyor eleltirmeyi gerici olmak ve aptallık korkusu ile saklıyor
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NURİ: Toplum yanlış bakış açısı ile erkekleri rencide ediyor. Peki çıplak olarak gezen ama çıplak olduğunun farkında olmayan bayanlara bir şey söylenmeyecek mi? Gerçek taciz tahriktir. Tahrik bir özgürlük ise sonucunun taciz olmasına neden yasal ceza verilir ?
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İSTANBUL: Bu taciz heberleden sıkildık artık millet in psikoloji gı buzoldu yeter artık haber yaptınız
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KKKKDKDKLDLLDKXK: Gel de evlen namuslu kız var mı vatandaş. Vallahi kıyamet gelsin kopsun artık. Bu iğrençlik bitsin.
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EYYYY: hatay da kizlar beden ögretemeniyle iliskiye girmisti alan razi veren razi olunca sıkınti yok galiba hee
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