ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi

Amerika'nın Rutherford şehrinde bulunan Eagerville lisesinde tarih öğretmeninin kız öğrenciyi taciz ettiği anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Görüntülerde, okulun hem basket hocası hem de tarih öğretmeni olan Travis Holland'ın, ayakta duran kız öğrencisine bir yandan bir şeyler anlatırken, diğer yandan da elini öğrencinin saçlarında gezdirdiği görülüyor. Holland, ellerini kız öğrencisinin sırtında yavaş yavaş aşağı ve yukarı hareket ettiriyor.

TACİZ EDİLEN ÖĞRENCİNİN ANNESİ KONUŞTU

Videonun sosyal medya üzerinden yayınlanmasıyla, hakkında daha önce de taciz şikayetleri bulunan öğretmen görevden uzaklaştırıldı. Videodaki kızın ebeveyni ise, kızlarının ailede yaşadığı bir ölümden dolayı öğretmenin kendisini teselli ettiğini söyledi.

POLİS SORUŞTURMA AÇMADI

Okul yönetimi, yaşanan çirkin olayı polise bildirdi ancak polis olay ile ilgili soruşturma açmayınca, şehrin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Okul yaptığı açıklamada, soruşturmanın nihai sonucu açıklanana kadar öğretmenin görevden alındığını söyledi.