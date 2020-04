ABD'de bir Türk daha hayatını kaybetti

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan iş adamı Gökmen Leventeli, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.ABD'nin New York kentinde restoran işletmeciliği yapan 45 yaşında 3 çocuk babası Gökmen Leventeli'nin, korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.İş adamı Gökmen Leventeli, Galatasaray USA derneğinde de bir dönem başkanlığı yapmıştı. - NEW JERSEY

Kaynak: İHA