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ABD'de bir Türk, silahlı soygunda öldürüldü

ABD'nin Virginia eyaletinin Manassas kentindeki bir restoranda çalışan bir Türk vatandaşı, iki silahlı soyguncu tarafından öldürüldü.

27.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:06 ABD'de bir Türk, silahlı soygunda öldürüldü
ABD'nin eyaletinin Manassas kentindeki bir restoranda çalışan bir Türk vatandaşı, iki silahlı soyguncu tarafından öldürüldü.

ABD'nin Virginia eyaletinin Manassas kentinde bir restoranda çalışan Yusuf Özgür, saat 02.30 sıralarında, çalıştığı restoranı soyan iki hırsız tarafından öldürüldü. Yetkililer, 38 yaşında ve iki çocuk babası Özgür'ün 10 yaşında bir erkek ve 16 yaşında bir kız çocuğu olduğunu aktardı.

Soygun sırasında restoranda 23 kişi olduğunu açıklayan yetkililerin verdiği bilgiye göre, soyguncular, müşteri ve çalışanlardan yere yatarak telefon ve cüzdanlarını teslim etmelerini istedi. Silahlı soyguncular, bu sırada restorana giren Yusuf Özgür'ü vurarak öldürdü ve 1 kişiyi de yaraladı. Polis, maskeli soyguncuların olay yerinden kaçtığını bildirirken, arama çalışmalarının başlatıldığını ve soyguncuları bulana ya da yerlerini ihbar edene 10 bin dolar ödül verileceğini ifade etti.

Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da olaya dahil olarak, soruşturma başlattıklarını duyurdu. - VIRGINIA

Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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