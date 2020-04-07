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ABD'de boş kalan sokakları geyikler bastı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında halkın evde kalması sonucu sokakları geyikler bastı.

07.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:22

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında halkın evde kalması sonucu sokakları geyikler bastı.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Grand Rapids kentinde koronavirüs salgınına karşı alınanan önlemler çervesinde halkın evde kalması sonucu sokakları geyikler bastı. Kentteki bir mahalleye inen geyik sürüsünün görüntülerini kayda alan mahalle sakini, "Çok fazla geyik var burada. İnanılmaz. Daha önce böyle bir şey görmemiştim" dedi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 368 bin 449 olarak açıklanırken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 993'e çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Evlerin bahçelerinde dolaşan geyikler

-Sokakta başı boş gezen geyikler


ABD’de boş kalan sokakları geyikler bastı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Michigan, Güncel
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