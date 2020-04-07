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ABD'de boş kalan sokakları geyikler bastı

ABD'de boş kalan sokakları geyikler bastıTuba KARA, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında halkın evde kalması sonucu sokakları geyikler bastı.

07.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:16
ABD'de boş kalan sokakları geyikler bastı
Tuba KARA, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında halkın evde kalması sonucu sokakları geyikler bastı.
ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Grand Rapids kentinde koronavirüs salgınına karşı alınanan önlemler çervesinde halkın evde kalması sonucu sokakları geyikler bastı. Kentteki bir mahalleye inen geyik sürüsünün görüntülerini kayda alan mahalle sakini, Çok fazla geyik var burada. İnanılmaz. Daha önce böyle bir şey görmemiştim dedi.
ABD'DE SON DURUM
ABD'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 368 bin 449 olarak açıklanırken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 993'e çıktı. ABD’de boş kalan sokakları geyikler bastı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, DHA, Güncel

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ABD'de boş kalan sokakları geyikler bastı
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