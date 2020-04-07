Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD?de boş kalan sokakları geyikler bastı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında halkın evde kalması sonucu sokakları geyikler bastı.

07.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:25
ABD?de boş kalan sokakları geyikler bastı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında halkın evde kalması sonucu sokakları geyikler bastı.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Grand Rapids kentinde koronavirüs salgınına karşı alınanan önlemler çervesinde halkın evde kalması sonucu sokakları geyikler bastı. Kentteki bir mahalleye inen geyik sürüsünün görüntülerini kayda alan mahalle sakini, Çok fazla geyik var burada. İnanılmaz. Daha önce böyle bir şey görmemiştim dedi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 368 bin 449 olarak açıklanırken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 993'e çıktı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››ABD?de boş kalan sokakları geyikler bastı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

ABD’de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını üflüyorum Haberler
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını üflüyorum
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
İngiltere’den virüse yakalanan Johnson’ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı? Haberler
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı?
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere’den geldi Haberler
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi

Son Dakika Dünya Haberleri

16:00: Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı: "Semptom saptanmış hiçbir hükümlü ve... - Haberler 15:58: Tatvan'da kurallara uymayan iş yerleri mühürlendi - Haberler 15:56: Bursa'dan Ağrı'ya hibe 2 araç - Haberler 15:55: Sevinçleri kapı aralıklarından yüreklere saçıldı - Haberler 15:53: Erzincan'da 938,83 gram eroin ile 2,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler 15:20: Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor - Haberler 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:29: ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum - Haberler 13:54: Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti - Haberler 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu