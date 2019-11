ABD'de bu sene yaklaşık 70 bin yasa dışı göçmen çocuk gözaltında tutuldu

NEW ABD'de Donald Trump yönetiminin katı göçmen politikaları sonucu bu yıl yaklaşık 70 bin yasa dışı göçmen çocuğun gözaltında tutulduğu bildirildi.

The Associated Press ve ulusal PBS kanalındaki Frontline programının göçmen çocuklara yönelik ortak araştırmasında, bu yıl 18 yaşından küçük toplam 69 bin 550 göçmen çocuğun gözaltına alındığı belirtildi.

Araştırmada, ailelerinden ayrı alıkonulan çocukların sayısında geçen yıla göre yüzde 42 artış olduğuna dikkat çekildi.

- Halen 4 bin civarında çocuk gözaltında

Gözaltına alınan her 10 çocuktan 9'unun Guatemala, Honduras ve El Salvador gibi Orta Amerika ülkelerindeki şiddet olaylarından kaçmak için sınırdan ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışırken yakalandığı kaydedilen araştırmada, son iki yılda sınırda yakalanarak gözaltında tutulan çocuk sayısındaki keskin artışın bir nedeninin de gözaltında tutulma süresinin uzaması olduğuna işaret edildi.

Araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelene kadar federal birimlerin gözetiminde 2 bin 700 civarında göçmen çocuğun tutulduğu ve ortalama bir ay içinde aileleri, akrabaları veya koruyucu kimselere teslim edildiği ancak son iki yılda gözaltı süresinin uzaması sonucunda aynı anda gözaltında tutulan çocukların 13 binlere kadar çıktığı vurgulandı.

Trump yönetiminin, Orta Amerikalı göçmenlerin ABD-Meksika sınır üzerinden düzensiz göçünü önlemek amacıyla 2018 ilkbaharında benimsediği "sıfır tolerans" politikası kapsamında gözaltında tutulan 18 yaş altı çocukların bir kısmının ülkeden sınır dışı edildiği ifade edilen araştırmada, bir kısmının da ABD'deki aile veya akrabalarına teslim edildiğinin altı çizildi.

Halen 4 bin civarında çocuğun ise gözaltı ve bakım tesislerinde tutulduğu kaydedildi.

- Gözaltında kalan çocuklar travmatik ve psikolojik sorunlar yaşıyor

Araştırmada, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünyada hiçbir ülkede bu kadar yüksek oranda çocuğun ailesinden koparılarak gözaltında tutulmadığı vurgulanarak, gözaltında bulunan çocukların uzun dönemde travmatik ve psikolojik sorunlar yaşadığına da dikkat çekildi.

Harvard Üniversitesi Gelişen Çocuk Merkezi Direktörü Dr. Jack Shonkoff, çocukların yaşadığı ilk deneyimlerinin beyinlerine ve bedenlerine yerleştiğine işaret ederek, on yıllar süren araştırmaların sonucunda ailelerinden uzak tutulan çocukların sağlık sorunu yaşadığının ispatlandığını söyledi.

Shonkoff, "Ailevi ilişkiler sağlıklı beyin gelişimini teşvik ediyor. Bu ilişkiler koparsa, küçük çocuklar ihtiyaç duyduğu pozitif uyarmadan mahrum oluyor ve gelişmekte olan devrelerini bozan strese maruz kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Trump, 2019 için 2,8 milyarlık bütçeyi imzalamıştı

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Sözcüsü Mark Weber ise Mültecileri Yerleştirme Ofisinin, inanılması zor şartlar altında tarihinde görülmemiş sayıda göçmen çocuğa yönelik barınma programını yönetmesinden dolayı takdir edilmesi gerektiğini savundu.

Sene başında medyaya yansıyan haberlerde, göçmen çocukların tutulduğu gözaltı ve barınma tesislerine acil finansal destek çağrıları yapılmış, aksi takdirde gözaltında tutulan binlerce göçmen çocuğun en temel insani ihtiyaçlarının risk altına gireceği ve bunun da yaralanma ve ölümlere neden olabileceği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump da 2019 yılı için 2,8 milyarlık bütçeyi göçmen çocuklarının barınma, ulaşım ve bakım masraflarında kullanılmak üzere imzalamıştı.

Kaynak: AA