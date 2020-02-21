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ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi

ABD'de bu yıl gripten ölen çocuk sayısı 105'e çıkarak 2009'dan bu yana en yüksek rakamına ulaştı.

21.02.2020 21:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:36ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi
ABD'de bu yıl gripten ölen çocuk sayısı 105'e çıkarak 2009'dan bu yana en yüksek rakamına ulaştı.
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, bu yıl ABD'de gripten hayatını kaybeden çocukların sayısı 105'i buldu.
Uzmanlar, hastalığın bu kadar yayılmasının sebebinin ne olduğunun henüz bilinmediğini kaydetti.
ABD'de 2009'da ortaya çıkan H1N1 virüsü yoluyla yayılan grip salgınında 1000'in üzerinde çocuk yaşamını yitirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

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