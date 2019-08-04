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ABD'de bu yılki 250'nci silahlı saldırı

ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'de düzenlenen silahlı saldırının ardından ortaya çıkan verilere göre, 2019'da, ABD'de 250 silahlı saldırı düzenlendi.

04.08.2019 11:10 ABD'de bu yılki 250'nci silahlı saldırı
ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'de düzenlenen silahlı saldırının ardından ortaya çıkan verilere göre, 2019'da, ABD'de 250 silahlı saldırı düzenlendi.

Texas eyaletinin Cielo Vista isimli alışveriş merkezindeki, 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından ortaya çıkan verilere göre, ABD'de 2019'da 250 silahlı saldırı düzenlendi. 2019'un 215'inci gününde düzenlenen saldırı, 250'nci silahlı saldırı olmakla beraber, silahlı saldırıların sayısının, 2019 yılının geride bırakılan gün sayısından fazla olduğu belirlendi.

522 KİŞİ ÖLDÜ, 2 BİN 40 KİŞİ YARALANDI

2019 yılı içerisinde düzenlenen silahlı saldırılarda, 522 kişi hayatını kaybederken; 2 bin 40 kişi ise yaralandı. Bu verilere, öldürülen saldırganların sayısı dahil edilmedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya

Kaynak: DHA

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