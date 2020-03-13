ABD'de casuslukla suçlanan eski asker Manning'e bir kez daha beraat
ABD'de Wikileaks'e belge sızdırdığı için casusluktan 35 yıl hapis cezasına çarptırılıp eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından affedildikten sonra tekrar yargılanan eski asker Chelsea Manning bir kez daha beraat etti.
13.03.2020 02:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 02:34
ABD'de Wikileaks'e belge sızdırdığı için casusluktan 35 yıl hapis cezasına çarptırılıp eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından affedildikten sonra tekrar yargılanan eski asker Chelsea Manning bir kez daha beraat etti.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 7 yıldır hapiste olan Manning'i 2017'de görevi bırakmadan hemen önce ocak ayında affetti. Daha sonra federal bir mahkeme tarafından tekrar çağrılan ancak ifade vermeyi reddettiği gerekçesiyle geçen yıl mayıs ayında tutuklanan Manning, bu sefer de "tekrar yargılanmasına gerek görülmediği" gerekçesiyle beraat etti.
Virginia eyaleti federal yargıçlarından Anthony Trenga, karar metninde, Manning'in tahkikat heyeti önünde tekrar ifade vermeyi reddetmesi üzerine 256 bin dolar para cezasına mahkum edildiğini hatırlatarak eski askerin tekrar ifade vermesine gerek kalmadığını kaydetti.
ABD ordusunda görevli eski asker Manning, 2010'da gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırdığı gerekçesiyle 2013 yılında 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Manning, hapiste cinsiyet değiştirmiş, Bradley olan ismini Chelsea yapmıştı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 7 yıldır hapiste olan Manning'i 2017'de görevi bırakmadan hemen önce ocak ayında affetti. Daha sonra federal bir mahkeme tarafından tekrar çağrılan ancak ifade vermeyi reddettiği gerekçesiyle geçen yıl mayıs ayında tutuklanan Manning, bu sefer de "tekrar yargılanmasına gerek görülmediği" gerekçesiyle beraat etti.
Virginia eyaleti federal yargıçlarından Anthony Trenga, karar metninde, Manning'in tahkikat heyeti önünde tekrar ifade vermeyi reddetmesi üzerine 256 bin dolar para cezasına mahkum edildiğini hatırlatarak eski askerin tekrar ifade vermesine gerek kalmadığını kaydetti.
ABD ordusunda görevli eski asker Manning, 2010'da gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırdığı gerekçesiyle 2013 yılında 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Manning, hapiste cinsiyet değiştirmiş, Bradley olan ismini Chelsea yapmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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