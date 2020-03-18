Menü
Haberler››Güncel››ABD'de cenaze törenleri, fiziki katılımın azaltılması için internet üzerinden yayınlanabilir - Güncel

ABD'de cenaze törenleri, fiziki katılımın azaltılması için internet üzerinden yayınlanabilir

NEW ABD'de etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık yetkililerinin, fiziki katılımın azaltılması için cenaze törenlerinin internet üzerinden canlı olarak yayınlanmasını önerdiği belirtildi.

18.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:22
ABD'de cenaze törenleri, fiziki katılımın azaltılması için internet üzerinden yayınlanabilir
NEW ABD'de etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık yetkililerinin, fiziki katılımın azaltılması için cenaze törenlerinin internet üzerinden canlı olarak yayınlanmasını önerdiği belirtildi.
ABD basınında yer alan haberlerde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) Ulusal Cenaze Direktörleri Birliği (NFDA) ile bir görüşme yaptığı ifade edildi.
Görüşmede, CDC'den Dr. David Berendes'in, NFDA yetkililerine, fiziki katılımı azaltmak amacıyla cenaze törenlerinin ölen kişinin yakınları için internet üzerinden canlı yayınlanmasını önerdiği bildirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Güncel
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Loading