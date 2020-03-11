ABD'de Coachella Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle California eyaletinin Riverside şehrinde düzenlenen, 2019'da 250 bin kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali ertelendi.
11.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:58
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle California eyaletinin Riverside şehrinde düzenlenen, 2019'da 250 bin kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali ertelendi.
Festivali organize eden Goldenvoice şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Indio kasabasında nisan ayında peş peşe iki hafta sonunda yapılan festivalin bu yıl 9-11 Ekim ve 16-18 Ekim tarihlerinde olacağı bildirildi.
Açıklamada, "Kovid-19 salgınının yol açtığı endişeler nedeniyle festival takvimi yeniden düzenlenmiştir. Küresel belirsizliğin yaşandığı bir dönemde, misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve bölge sakinlerinin sağlığını düşünerek bu kararı almayı uygun gördük." ifadeleri yer aldı.
Festivalde bu yıl Rage Against the Machine, Frank Ocean, Travis Scott, Calvin Harris ve Lana Del Rey gibi sanatçı ve grupların sahne alacağı duyurulmuştu.
Açıklamada ayrıca şirketin nisan ayında aynı yerde organize ettiği "country" müzik festivali Stagecoach'un da 23-25 Ekim'de düzenleneceği belirtildi.
Geçen yıl Coachella'ya 250 bin, Stagecoach'a ise 70 bin izleyici katılmıştı.
Festivali organize eden Goldenvoice şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Indio kasabasında nisan ayında peş peşe iki hafta sonunda yapılan festivalin bu yıl 9-11 Ekim ve 16-18 Ekim tarihlerinde olacağı bildirildi.
Açıklamada, "Kovid-19 salgınının yol açtığı endişeler nedeniyle festival takvimi yeniden düzenlenmiştir. Küresel belirsizliğin yaşandığı bir dönemde, misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve bölge sakinlerinin sağlığını düşünerek bu kararı almayı uygun gördük." ifadeleri yer aldı.
Festivalde bu yıl Rage Against the Machine, Frank Ocean, Travis Scott, Calvin Harris ve Lana Del Rey gibi sanatçı ve grupların sahne alacağı duyurulmuştu.
Açıklamada ayrıca şirketin nisan ayında aynı yerde organize ettiği "country" müzik festivali Stagecoach'un da 23-25 Ekim'de düzenleneceği belirtildi.
Geçen yıl Coachella'ya 250 bin, Stagecoach'a ise 70 bin izleyici katılmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Güncel
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor