Haberler » Güncel » ABD'de corona virüsüne karşı önlemler arttırıldı - Haber

ABD'de corona virüsüne karşı önlemler arttırıldı

ABD'nin Washington eyaletinde ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından yetkililer, ülke genelinde yayılmayı durdurmak için uluslararası havaalanlarında önlemleri artırdı.

23.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:27ABD'de corona virüsüne karşı önlemler arttırıldı
ABD'nin eyaletinde ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından yetkililer, ülke genelinde yayılmayı durdurmak için uluslararası havaalanlarında önlemleri artırdı.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren corona virüsünün ABD'nin başkenti Washington'da bir kişide teşhis edilmesinin ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayılmayı durdurmak amacıyla önlemler alındı. CDC, havaalanlarına gelen tüm yolcular, tarama yapmak için tam donanımlı Los Angeles Uluslararası Havalimanı, New York JFK Uluslararası Havalimanı, San Francisco Uluslararası Havalimanı, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı, Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, Washington DC Uluslararası Havalimanı'nda kontrol noktaları oluşturuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri corona salgını ile ilgili uluslararası olağanüstü hal ilan edip etmeme konusunu görüşmek üzere bugün tekrar bir araya gelecek.

Çin'de ortaya çıkan ABD dahil başka ülkelere sıçramaya başlayan corona virüsü nedeniyle Çin'in Hubei eyaletinde 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Öte yandan uzmanlar, corona virüsünün deniz ürünlerinden insanlara, daha sonrada insandan insana bulaşma özelliğine sahip olduğunu, virüse karşı henüz tıp dünyasında kullanılabilecek herhangi bir ilaç ya da aşının bulunmadığını belirtiyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Washington, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:39  İSTANBUL BÜLTENİ- 2
11:38  Bornova'nın nohutu Ovacık'tan İhtiyaç sahibi Bornovalılar
11:38  KAZA YAPAN YARALININ YARDIMINA HASTANE PERSONELİ KOŞTU
11:34  Toplum destekli polislerden huzurevi sakinlerine ziyarete
11:37  DHA YURT BÜLTENİ - 3
23.01.2020 11:41:13