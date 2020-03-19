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ABD'de Covid-19 Nedeniyle Cenazeler İnternetten Yayınlanabilir

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19), kalabalık alanlarda kolay bir şe

19.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:33
ABD'de Covid-19 Nedeniyle Cenazeler İnternetten Yayınlanabilir
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19), kalabalık alanlarda kolay bir şekilde bulaşabiliyor. Bu sebepten dolayı çoğu ülke, vatandaşlarının kalabalık ortamlarda bulunmasını önlemek için çeşitli adımlar atıyor.

Amerika Birleşik Devletleri de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle önlemler alan ülkelerden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sağlık yetkilisi, Ulusal Cenaze Direktörleri Birliği'ne (NFDA) cenaze törenlerinde fiziki katılımı azaltmak için bir öneride bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziki katılımı azaltmak için cenazeleri internet üzerinden yayınlayabilir. ABD medyasında yer alan haberlere göre Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Ulusal Cenaze Direktörleri Birliği (NFDA) ile bir görüşme yaptı.

Gerçekleşen görüşmede Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) Dr. David Berendes, Ulusal Cenaze Direktörleri Birliği (NFDA) yetkililerine yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziki katılımın azaltılması kapsamında ölen kişinin yakınları için cenaze törenlerinin internet üzerinden canlı olarak yayınlanmasını önerdi. Bu öneri kabul edildiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nde cenazelerde fiziki katılım azaltılarak vatandaşların kalabalık ortamda bulunması önlenecek.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Teknoloji

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