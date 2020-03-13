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ABD'de Covid-19 vaka sayısı bin 700'e ölü sayısı 41'e yükseldi

ABD'de teyid edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı bin 700'e yaklaşırken, ölü sayısı ise 41 oldu.

13.03.2020 22:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:17
ABD'de Covid-19 vaka sayısı bin 700'e ölü sayısı 41'e yükseldi

ABD'de teyid edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı bin 700'e yaklaşırken, ölü sayısı ise 41 oldu.


ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyit edilen Covid-19 vaka sayısı bin 678 oldu. Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41'i buldu.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

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