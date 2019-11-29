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ABD'de Cuma çılgınlığı başladı

ABD'de 'Black Friday' ismiyle anılan Cuma çılgınlığı, dün akşam saatlerinden itibaren başladı.

29.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:41ABD'de Cuma çılgınlığı başladı
ABD'de 'Black Friday' ismiyle anılan Cuma çılgınlığı, dün akşam saatlerinden itibaren başladı.

Amerika Birleşik Devletlerinde 'Black Friday' ismiyle anılan Cuma çılgınlığı yaşanıyor. Her yıl Kasım ayının son Cuma günü uygulanan alışverişler dün akşam saatlerinden itibaren başladı. İndirimlerden yararlanmak isteyenler yerel saatle 17.00'den sonra alışveriş merkezlerine akın etti. Vatandaşlar, önceki yıllarda olduğu gibi yine en çok elektronik eşya ve akıllı telefonlara ilgi gösterdi. Muhteşem Cuma ile birlikte trafik yoğunluğunun artması dikkatlerden kaçmazken polis ve özel güvenlik görevlileri alışveriş merkezlerinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca söz konusu indirim yapma kültürü, Türkiye de başta olmak üzere dünyanın diğer ülkelerine de yayıldı.

Cuma Çıngınlığı (Black Friday) nedir?

Cuma Çıngınlığı, ABD'de Şükran Gününü takip eden ilk cuma gününe verilen isimdir. Cuma Çıngınlığı, 1952'den bu yana ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir ve birçok ünlü marka ürünlerinde ciddi indirimler ve fırsatlar düzenler.

Cuma Çılgınlığı resmi bir tatil günü olmasa da Kaliforniya ve diğer bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına 'Şükran Gününden sonra' adı altında bir tatil günüdür. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Black Friday, Güncel

Kaynak: İHA

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