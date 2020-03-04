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ABD'de cumhuriyetçi ve demokrat senatörlerden Trump'a Kaşıkçı mektubu: CIA bildiklerini açıklasın

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kıdemli Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre üyeleri Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair istihbarat örgütü CIA'in elindeki bilgileri kamuoyu ile paylaşması taleplerini Başkan Donald Trump'a yinelediler.

04.03.2020 07:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 07:56ABD'de cumhuriyetçi ve demokrat senatörlerden Trump'a Kaşıkçı mektubu: CIA bildiklerini açıklasın
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kıdemli Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre üyeleri Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair istihbarat örgütü CIA'in elindeki bilgileri kamuoyu ile paylaşması taleplerini bir kez daha ortak mektupla Başkan Donald Trump'a ilettiler.

Wasington Post gazetesinde de zaman zaman yazılar kaleme alan Kaşıkçı'nın Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmesi emrini Prens Muhammed Bin Salman'ın bizzat verdiğine dair CIA'in elinde somut deliller olduğu öne sürülüyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

4.03.2020 09:20:58