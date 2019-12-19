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Davetsiz girdikleri düğünde damadı döverek öldürdüler

Amerika'da iki kardeş davetsiz olarak girdikleri düğünden çıkmak istemeyince kavga çıktı. Çıkan kavgada başından ağır yaralanan damat hayatını kaybetti.

19.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:34

Los Angeles şehrinin Chino semtinde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda Josue Castaneda Ramirez (19) ve Rony Castaneda Ramirez (28) adlı iki kardeş bir evin arka bahçesinde düzenlenen düğüne katıldı. Ancak düğünde kimse bu kişileri tanımıyordu. Durumun anlaşılması üzerine düğün sahibi damat Joe Melgoza, Ramirez kardeşlerden mekanı terk etmelerini istedi. Bunun üzerine sinirlenen davetsiz misafirler düğünde kavga çıkardı.

Yaşanan arbedede birkaç kişi küçük yaralar alsa da Ramirezler damat Melgoza'yı başka bir evin arka bahçesine çekerek öldüresiye dövdü. Başından ağır yaralanan 30 yaşındaki Joe Melgoza kaldırıldığı Chino Valley Medical Center'da hayatını kaybetti.

Olay sonrası yaşadıkları evlerinin yakınında gözaltına alınan Ramirez kardeşler, Melgoza'nın ölümü sonrası karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Düğün gecesi kavgaya karıştığı belirlenen bir diğer kişinin arama çalışmalarıysa devam ediyor.Savcılık söz konusu iki kişinin kasten adam öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağını söyledi.

Joe Melgoza'nın düğün gecesi ölümü sonrası 11 yaşındaki kızı için salı günü internet üzerinden bir kampanya başlatıldı. Kampanyada bir günde 22 bin dolar para toplandığı belirtildi.

Davetsiz girdikleri düğünde damadı döverek öldürdüler

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Dünya

Kaynak: Euronews.com


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